A partir de agora, uma nova ferramenta vai facilitar o cadastro de crianças que precisam de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba. Foi lançado, nesta sexta-feira (11), o Cadastro Online – Registro de Intenção de Vagas, um site no qual as famílias poderão preencher os dados das crianças pela internet, sem ter que obrigatoriamente fazer o cadastro pessoalmente.

+Leia também: Grupo Positivo compra rede Expoente em leilão, por R$ 58,3 milhões

Até agora, as informações sobre as condições socioeconômicas da criança de zero a 3 anos e do seu responsável eram inseridas no Sistema de Gestão Escolar (GED) e depois validadas por representantes do Conselho do CMEI, por meio de visitas ao domicílio da família. A prioridade é para situações de vulnerabilidade e famílias com menor renda.

“Nossa intenção foi facilitar e agilizar o processo de solicitação de vagas. Agora é só entrar no sistema e preencher os dados. O responsável pode escolher CMEIs próximos de casa ou do trabalho, conforme preferir. E será necessário o CPF da criança, o que impedirá duplicidades”, explicou Maria Sílvia.

+Leia também: ‘Piazada’ de Curitiba ganha almoço especial em comemoração ao Dia das Crianças!

Como fazer?

Acesse o site citado acima. É necessário que todos os interessados façam o cadastro online, mesmo que já tenha feito a solicitação diretamente no CMEI. Caso a pessoa não disponha de computador ou smartphone, pode ir a um CMEI ou Núcleo Regional da Educação, nas Ruas da Cidadania, que um servidor fará o cadastro. A nova ferramenta funciona como cadastro. As matrículas são efetivadas depois.