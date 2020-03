Imagens de uma câmera de segurança flagraram uma pessoa envenenando cães de algumas casas da Rua Vereador Antônio Giacomassi, no Boqueirão, em Curitiba. O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (2), por volta das 11h. Segundo o relato de um morador, pelo menos seis animais precisaram ser atendidos por um veterinário da região. Dois cachorros morreram. As imagens mostram o que seria um homem vestindo capuz e carregando uma mochila nas costas, que estaria atirando pedaços de carne de frango envenenados por cima de um portão de uma casa. Ele não foi identificado, mas o suposto homem está com um cachorro branco caminhando ao lado dele.

De acordo com um morador da rua, que tem dois cachorros, vários vizinhos sofreram a tentativa de envenenamento. Alguns conseguiram perceber o atentado a tempo e retiraram a carne da boca dos animais. “Meu pai viu e tirou. Meus dois cachorros iam comer. Graças a Deus, não aconteceu nada com eles. Estão bem. Mas nem todo mundo teve essa sorte”, disse.

Carne com veneno jogada aos animais. Foto: Colaboração.

O veterinário Lucas Bueno, 28 anos, contou que atendeu quatro animais envenenados, que foram salvos. “Outros dois chegaram a óbito antes do atendimento”, explicou Bueno, que atende em domicílio. Ainda segundo ele, não é possível cravar que tipo de veneno foi usado. “Não sem uma análise laboratorial. Mas a suspeita é de envenenamento por conta dos sintomas. salivação, dificuldade de locomoção, tremedeira, vômito e diarreia”, afirmou.

Investigação

De acordo com o delegado-titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Matheus Layola, até a tarde desta terça-feira (3), ninguém havia registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o envenenamento dos cães. O delegado explicou que a polícia só tem condições de investigar o caso se os tutores fizerem o B.O.. Esses casos de envenenamento são considerados maus-tratos a animais.