Buscas por jovem arrastado por enxurrada seguem no Rio Barigui

O Corpo de Bombeiros do Paraná continua realizando buscas no Rio Barigui, em Curitiba, para tentar encontrar um adolescente de 15 anos que foi levado por uma correnteza no final da tarde de segunda-feira (03). A suspeita é de que o menor tenha se afogado na altura do bairro Cidade Industrial.

Cinco integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) estão executando varreduras com embarcação na superfície da água, além de checagem das matas nas margens do rio.

De acordo com os bombeiros, essa checagem é importante porque, com o aumento do nível do rio e da força da correnteza, a água extrapolou, invadindo o perímetro próximo à margem do leito. Além dos bombeiros em solo e na água, um drone está sendo utilizado para ajudar a ampliar a área de busca pelo alto.

A corporação foi acionada por volta das 19 horas de segunda-feira (03), informada de que um garoto que estava se banhando no Rio Barigui havia sido arrastado pelo aumento repentino da força da correnteza. Em função da forte chuva que atingiu Curitiba na tarde de segunda, o volume do rio subiu rapidamente, elevando o perigo em todo o percurso da água.

As equipes seguiram no local até às 23 horas de segunda-feira, quando foi necessário suspender as buscas. Os trabalhos foram retomadas no início da manhã desta terça.