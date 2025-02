BR-476 tem acidente gravíssimo com duas pessoas mortas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (24) na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de duas pessoas em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido Araucária e o veículo sentido Lapa. Suspeita-se que automóvel invadiu a faixa contrária, momento em que atingiu de frente o caminhão. O condutor e passageira do automóvel morreram no local no km 179.

A Polícia Civil irá apurar o acidente após perícia realizada na rodovia.