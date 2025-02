Calor vai dar trégua? Veja como fica o tempo em Curitiba

A semana começa com temperaturas altas e muita nebulosidade em Curitiba e região. Segundo o Simepar, as condições típicas de verão continuam: calor e chuvas localizadas.

Na segunda (24) e terça-feira (25), a máxima para a capital paranaense é de 27ºC. No meio da semana, a temperatura sobe um pouco e chega nos 29ºC.

“A frente fria que vinha influenciando o tempo no Estado nos últimos dias se encontra bem afastada no oceano. Desse modo, o anticiclone que, através do vento, transporta umidade do oceano para o continente, pouco deve impactar o Paraná”, detalha o meteorologista Leonardo Zucuni Furlan.

Conforme a Climatempo, a tendência é que o calor intenso continue presente em todo o Paraná na quinta-feira (27).