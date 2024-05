A BR-376 está totalmente bloqueada no sentido Santa Catarina por causa de um acidente envolvendo um caminhão, na manhã desta segunda-feira (20).



De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, o acidente aconteceu no km-666, trecho de Serra, em Guaratuba. Mas, por questões de segurança, o bloqueio total da rodovia é no km 662, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Tijucas do Sul.

Neste ponto, às 7h15 segundo a concessionária, a fila estava em 6 quilômetros.

Ainda não há informações sobre feridos e nem previsão para liberação da rodovia.

Mais informações em instantes!

