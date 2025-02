BR-376 é totalmente bloqueada sentido Santa Catarina

A manhã desta terça-feira (25) foi marcada por transtornos no trânsito da BR-376, em Guaratuba, na região do Litoral. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou sobre dois acidentes que resultaram no bloqueio total da via no sentido Santa Catarina.

No km 664,1 da rodovia, um engavetamento envolvendo quatro veículos provocou a interdição completa da pista. Apesar da gravidade do acidente, a PRF relatou que um homem sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital da região. A fila de congestionamento já alcança 2 quilômetros de extensão.

Poucos quilômetros adiante, no km 668,2, outro incidente agravou a situação. Um incêndio em um veículo forçou a PRF a bloquear totalmente a via, aumentando os transtornos para os motoristas que se dirigem ao estado vizinho.

A PRF alertou que não há previsão de liberação para nenhum dos trechos afetados. A recomendação é que os condutores evitem a região e busquem rotas alternativas, se possível.