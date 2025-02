Treta na Alep tem gritaria, bate-boca e empurrão; “Coronelzinho de meia-pataca”; Assista!

Gritaria, bate-boca e empurrão. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na segunda-feira (24) teve cenas bizarras por parte de deputados estaduais e assessores.

A reunião discutia o projeto de lei que fixa o número do efetivo da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A discussão foi entre os deputados Marcio Pacheco (PP) e Renato Freitas (PT), iniciada quando o parlamentar do PT questionou se o assessor de Pacheco “estava com algum problema” e relatou que aquilo estava o incomodando. Assista abaixo o momento em que a confusão se inicia:

“Você não tem educação? Você quer ter evidência aqui na sala da CCJ? Estou falando exatamente com você, rapaz! Porque, se você começar a fazer mímicas, dar gargalhadas e interferir na minha atuação parlamentar, eu vou pedir para que o senhor se retire”, disse Renato.

Na sequência, Marcio informou que o assessor é da equipe, e rebate. ” O senhor não manda aqui na CCJ. As pessoas que descordam do senhor é palhaça? Abaixa sua bola”, respondeu o deputado do PP.

A partir dessa bronca, os ânimos aumentaram na sala, e frases de impacto começaram a aparecer. “Coronelzinho de meia-pataca”, falou Renato Freitas para Marcio Pacheco.

Confusão foi iniciada quando o parlamentar do PT questionou se o assessor de Pacheco “estava com algum problema” e relatou que aquilo estava o incomodando. Foto: Reprodução/TV assembleia.

“Vossa excelência se cale”

Na tentativa de intervir a discussão, o presidente da CCJ, Ademar Traiano (PSD), pediu respeito para Renato. “Vossa excelência se cale! Trate o deputado como merece”, disse Traiano. No meio dessas falas, o deputado petista retrucou e chamou Traiano de corrupto. “Não tenho medo do senhor, o senhor é corrupto, não tem nem moral para falar comigo”, gritou Renato.

Por fim, Traiano falou que Renato estava fazendo “teatro” na CCJ. “Busca seu histórico! Eu conheço a sua história. Não vem fazer teatro aqui nessa Casa”, completou o presidente da comissão.

Confusão foi parar nos corredores

Nos corredores da Assembleia Legislativa, ocorreu o encontro do deputado Renato Freitas com o assessor de Marcio Pacheco após a confusão da CCJ. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, apareceu o deputado empurrando o rapaz. Não há imagens do que ocorreu antes e nem depois do empurrão. Após a confusão, os deputados participaram normalmente da sessão na Assembleia.

Em conversa com a imprensa, o deputado Marcio Pacheco comentou que a postura de Renato Freitas foi uma agressão à Casa, ao parlamento, aos deputados e aos servidores e que não condiz com a atitude de um parlamentar.

Já Renato informou que foi interrompido por alguns parlamentares durante a sessão da CCJ, e disse que o assessor de Pacheco, em postura de deboche, começou a gesticular e dar risada, na tentativa de ridicularizar as críticas do parlamentar.

O assessor Kenny Brayan informou que respeita o trabalho de todos e que sempre teve uma postura profissional ética e equilibrada, e que se sentiu humilhado e ofendido.

Em nota, Ademar Traiano lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso com o cumprimento do regimento interno e com a transparência. “Reitero que todas as medidas necessárias serão tomadas para que as sessões da Comissão ocorram de maneira ágil e coerente. Reitero que a CCJ é uma etapa de extrema importância para o processo legislativo e deve ser tratada com devido respeito e seriedade. Qualquer intenção de atrasar ou causar prejuízos à pauta será combatida regimentalmente.”, informou por nota.

Também em nota, a Alep se manifestou sobre o episódio ” A Assembleia reafirma seu compromisso com a liberdade de expressão e o amplo debate de ideais e reforça que conta com mecanismos regimentais para coibir excessos e responsabilizar eventuais quebras de decoro”, comunicou a Assembleia Legislativa do Paraná.

Manda pra Tribuna!

