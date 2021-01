Motoristas que trafegam pela BR-277 entre Curitiba e o litoral paranaense devem ficar atentos. O trecho está com um deslocamento de nove cargas especiais. As peças saíram do km 0, em Paranaguá, e seguem até o km 12. Na quinta-feira seguirão rumo a Curitiba pela BR-277.

publicidade

As equipes da concessionária, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, irão acompanhar todo o percurso, já que irão circular por 3 km na contramão devido altura e por isso as equipes estarão prestando apoio e orientando o tráfego de veículos.

Foto: Divulgação/Ecovia.