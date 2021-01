O secretário de saúde do Paraná. Beto Preto, afirmou que a vacinação contra covid-19 no Paraná deve começar entre os dias 20 e 31 de janeiro. Apesar do imbróglio envolvendo a compra de seringas para aplicação das doses, os primeiros imunizados devem ser os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão atuando diretamente no tratamento e combate ao vírus.

“Nos estamos trabalhando junto com o Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Há uma garantia do ministro da saúde que entre 20 e 31 de janeiro teremos vacinas nos estados para começar a vacinação dos trabalhadores de saúde de linha de frente”, adiantou o secretário em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC.

Segundo ele, no Paraná são 272 mil pessoas nessa condição, das quais um terço deles na linha de frente. “Teremos vacinas pra começar essa vacinação no final do mês de janeiro conforme o próprio ministério da saúde tem nos informado”, disse.

Beto Preto ressaltou que a estratégia de vacinação no Paraná está pronta. “Pode ser da Coronavac, Pfeizer, Moderna. Vamos trabalhar com aquela que o Ministério da Saúde colocar à disposição. Qual marca e origem da vacina? Não vamos verificar isso. Tem que ter o selo de qualidade da Anvisa”, disse.