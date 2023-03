BR-277 tem fluxo liberado após interdição de quase uma hora

Após fechar por volta das 17 horas, a BR-277, no sentido Litoral, km 60, em São José dos Pinhais, voltou a ter o fluxo liberado às 17h50. De acordo com a Polícia Rodoviária do Paraná (PRF), o fechamento aconteceu por medida de segurança e para a limpeza da via, devido ao carregamento de materiais de área lindeira para o leito da pista, em razão do volume de chuvas na região.

A BR-277 segue com dois pontos de interdição parcial – no Km 33 e no Km 42, onde o trânsito segue em meia pista.

Ao trafegar pelo local, os motoristas precisam redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

