BR-277 fica horas interditada após acidente gravíssimo entre caminhões

Um acidente entre dois caminhões bloqueia parte da via na BR-277, no começo da manhã desta terça-feira (11), em Paranaguá, sentido Litoral do Paraná. O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e está em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira na BR-277 ocorreu no km 7,8. A pista chegou a ficar totalmente interditada para o atendimento médico. O motorista já foi encaminhado ao hospital.

De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, o congestionamento às 8h20 é de 7 quilômetros de lentidão no trecho. A faixa 2 está liberada ao trânsito.

