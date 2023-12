BR-277 é liberada após 19 horas de bloqueio total, em São José dos Pinhais

Depois de 19 horas com interrupção, a BR-277 foi praticamente toda liberada neste domingo (24). Apenas uma das faixas sentido Curitiba segue fechada. A rodovia ficou bloqueada depois de um acidente entre um carro e um caminhão com óleo vegetal. Uma pessoa morreu na colisão.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 de sábado (23), um caminhão carregado de óleo vegetal trafegava no sentido Litoral quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou sobre a pista. O caminhão atingiu um carro que seguia no sentido oposto.

Houve derramamento de 37 toneladas de óleo vegetal ao longo de aproximadamente 300 metros de asfalto, nos dois sentidos da pista, por isso a rodovia foi totalmente interditada. O motorista do caminhão morreu no local do acidente, e os quatro ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Paranaguá.

A limpeza da rodovia começou próximo das 12h de domingo. Uma empresa especializada em remoção de carga utilizou um material desengordurante, e na sequencia, a colocação de cimento.

Água aos usuários

Com tanto tempo parado e calor forte, a Policia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) fez com que distribuíssem água aos usuários. A ação solidária contou com a parceria da Sanepar, responsável pelo abastecimento de água no Paraná. No fim da manhã de domingo, a temperatura no local do acidente chegava próximo dos 30ºC.

