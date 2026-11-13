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BR-116 será interditada durante a noite na Grande Curitiba; veja horário

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Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 13/11/26 18h02
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Carros trafegando na BR-116
BR-116 terá bloqueio noturno na Grande Curitiba. Foto: Reprodução/Arteris.

Motoristas que passam pela BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, devem ficar atentos a uma interdição programada para a noite desta sexta-feira (13).

O bloqueio na BR-116 será realizado entre os quilômetros 128 e 129 para obras de manutenção do pavimento. De acordo com a Arteris Planalto Sul, os trabalhos incluem serviços de fresagem e recomposição do asfalto.

A BR-116 terá o trecho com restrição de tráfego a partir das 20h30 desta sexta-feira, com previsão de liberação às 6h de sábado (14).

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Interdição na BR-116 pode afetar o trânsito

Durante a execução dos serviços, os motoristas poderão enfrentar lentidão na região. A concessionária orienta os usuários a respeitar a sinalização instalada no local, observar os limites de velocidade e, se possível, programar o deslocamento com antecedência.

Caso as condições climáticas sejam desfavoráveis, as obras poderão ser reprogramadas.

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