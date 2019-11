Um motociclista morreu ao colidir com um ônibus do transporte coletivo de Araucária, região metropolitana de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (27). A batida foi tão forte que nem o fato de o acidente acontecer quase em frente a um quartel do Corpo de Bombeiros poupou o motociclista Matheus dos Santos Ramos, de apenas 19 anos.

Assim que o acidente aconteceu, os bombeiros correram a pé para prestar socorro. Mas a vítima não resistiu. “A tentativa de socorro foi rápida. Acabamos nos deslocando a pé, porque o quartel fica aqui em frente. Porém, os ferimentos eram graves e nada pode ser feito. A moto bateu forte contra a traseira do ônibus. Provavelmente, ele estava em alta velocidade”, informou o sargento André Farion, dos Bombeiros.

A moto bateu na traseira do coletivo, que seguia no sentido Centro de Araucária e fazia o retorno para chegar ao ao Terminal Angélica. O acidente foi por volta das 14h. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

Testemunhas dizem que o motoqueiro teria furado o sinal vermelho, quando o ônibus fazia a conversão. O trânsito ficou bloqueado na avenida sentido Curitiba até a remoção dos veículos.