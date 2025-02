Bombeiros encontram corpo de menino que estava desaparecido em rio de Curitiba

Foi encontrado, no início da tarde desta quinta-feira (06), o corpo do adolescente de 15 anos que desapareceu após ser levado por uma enxurrada no Rio Barigui, na região da Cidade Industrial de Curitiba. Gledson Diego de Camargo Gregório estava sumido desde segunda-feira (03), quando foi arrastado pelo rio durante a forte chuva que atingiu a região. O corpo foi encontrado cerca de 8 km do ponto zero do desaparecimento.

Esse foi o quarto dia de buscas. Os trabalhos para encontrar o adolescente começaram na segunda. O Corpo de Bombeiros estava procurando pela vítima em um perímetro aproximado de 40 quilômetros de extensão, do Rio Barigui até o Rio Iguaçu. Uma grande força-tarefa foi criada para tentar encontrar o jovem.

Como ocorreu o desaparecimento de Gledson?

Pessoas que estavam com o jovem contaram que ele e outros amigos estavam atravessando o rio no momento do afogamento. Três amigos conseguiram sair, mas o rapaz foi levado pela correnteza.

Mega efetivo empenhado nas buscas

Desde o primeiro dia da operação, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná percorreu mais de 100 quilômetros de extensão na área de busca, e nesta quinta-feira, por volta das 12h15min, um corpo foi localizado a 8 km abaixo do local do desaparecimento.

Em respeito aos familiares do adolescente desaparecido, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná informou primeiramente a família, e seguindo os trâmites legais, realizou o acionamento da Polícia Científica do Paraná, para que através dos serviços do IML, o corpo seja devidamente identificado.