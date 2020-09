Com apoio do Corpo de Bombeiros e do Exército, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está distribuindo e instalando 2,8 mil caixas d’água de 500 litros em Curitiba e região metropolitana, áreas atingidas pelo rodízio no abastecimento de água por causa da pior estiagem da história no Paraná. As cisternas são para famílias inscritas na Tarifa Social

A doação das caixas d’água é justamente para mitigar os efeitos do rodízio para as famílias carentes. Na parceria da Sanepar com os militares, os bombeiros transportam e instalam os materiais, enquanto que os soldados do Exército instalam a base da caixa d’água. Mil dessas cisternas foram doadas pela fabricante Tigre. Já os suportes para a instalação foram doados pela Rumo, empresa de logística que administra linhas de trens.

LEIA MAIS – Calorão vai piorar a crise hídrica e pode faltar água pra valer em Curitiba e região

O governo do Paraná planeja projeta beneficiar 4 mil famílias com o programa Caixa D’Água Boa. Lançado em 2019, o programa já atendeu no primeiro ano outras 4 mil famílias de todo o estado. O Caixa D’Água Boa beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar per capita de até R$ 522,50, moradores da área urbana nos municípios prioritários com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), com indicadores sociais e econômicos mais críticos do Estado.