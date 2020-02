O Corpo de Bombeiros atende desde a madrugada deste domingo (2) um incêndio na gráfica do Grupo Educacional Opet em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A ocorrência é na Rua Presidente Faria, no bairro Colônia Faria. Três caminhões de combate a incêndio foram acionados, incluindo um com a escada magirus.

O incêndio teria começado em um dos barracões do complexo por volta das 3h da madrugada, quando os bombeiros foram acionados por vizinhos. Às 15h, as equipes de bombeiros completaram 12 horas de combate às chamas.

Combate ao incêndio na gráfica em Colombo começou na madrugada de domingo (2). Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Apesar da chuva que cai em Colombo, o combate ao incêndio é prejudicado pelo grande volume de materiais inflamáveis na gráfica, como papeis, tintas e outros produtos químicos. Não há previsão de quando o trabalho dos bombeiros deve terminar.

Não há informações de feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém na gráfica no momento da ocorrência.

Em nota, o Grupo Educacional Opet afirma que o incêndio não vai atrapalhar a distribuição dos materiais para as escolas públicas e privadas as quais atende. Confira a nota da empresa:

NOTA DE ESCLARECIMENTO – GRUPO EDUCACIONAL OPET

Em relação ao incêndio que na madrugada deste domingo (02) afetou uma das instalações logísticas de distribuição de materiais didáticos do Sistema de Ensino Opet na cidade de Colombo (PR), Grupo Educacional Opet informa que está trabalhando junto com as autoridades para a verificação das causas do ocorrido.

O Grupo informa, também, que o acontecimento não afetará as atividades de distribuição dos materiais para as escolas públicas e privadas que têm contratos com a Editora Opet. Nesta segunda-feira (03), o trabalho de expedição dos materiais seguirá conforme programado.

O Grupo Educacional Opet agradece as autoridades e a comunidade, assim como seus colaboradores e fornecedores pelo apoio recebido neste momento