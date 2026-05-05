Bom Dia, Paraná: luto na imprensa, trânsito lento e as notícias desta terça (05)

Com tempo ensolarado e máxima de 27°C, esta terça-feira (05) começa com trânsito lento em Curitiba, falta de água na Região Metropolitana e a triste notícia do falecimento do jornalista Ruy Barrozo, aos 65 anos. Entre os destaques políticos e judiciais do dia, a Câmara Municipal analisa um projeto para expandir a Muralha Digital, enquanto o TJPR suspende a criação de núcleos de conciliação.

Confira o resumo completo das principais manchetes locais, os serviços essenciais para a sua região, a agenda cultural e o termômetro da economia nesta manhã.

Confira o Boletim da Tribuna:

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 05/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Projeto para turbinar Muralha Digital será analisado em Curitiba | https://is.gd/UkrUd3

2️⃣ Morre jornalista de Curitiba Ruy Barrozo, aos 65 anos | https://is.gd/7KO5F5

3️⃣ TJPR suspende criação de núcleos que poderiam reduzir fila no judiciário | https://is.gd/earKz0

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: Bairros com bloqueios e muita fila nesta terça-feira (05/05) | https://is.gd/7zBQxH

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Ensolarado com 18°C.

🌤️ Hoje: Mín: 14°C / Máx: 27°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 16°C / Máx: 28°C.

Saiba mais: https://is.gd/zXquDM

💧 Serviços (Água/Luz)

Neste momento, não há manutenções programadas para hoje. Em caso de dúvidas, acesse o site da Copel.

Falta de água afeta moradores da RMC e mais cidades do PR hoje. Lista completa – https://is.gd/wvi6w2

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 8 milhões – Acumulada

💎 Lotofácil: R$ 5,5 milhões – Acumulada

🍀 Quina: R$ 9 milhões – Acumulada

Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ O que fazer em Curitiba? Banda lendária e o melhor do humor são destaques hoje | https://is.gd/NKXOIF

2️⃣ Categoria inédita Sabor do Bairro estreia no Bom Gourmet: vote | https://is.gd/qWQd4n

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:59

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 185.600 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,87

Sanepar (SAPR11): R$ 41,32

Dólar: R$ 4,94

Euro: R$ 5,77

Soja: R$ 126,03

Milho: R$ 67,05

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