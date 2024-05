Bolo de Santa Rita de Cássia começa a ser vendido em Curitiba: R$ 8 a fatia

Já dentro da programação da 66ª Festa em Honra a Santa Rita de Cássia, celebrada no dia 22 de maio, o Santuário do Hauer, em Curitiba, começou a vender os tradicionais bolos com a medalha da santa nesta quinta-feira (16). Neste ano a igreja vai destinar R$ 1 de cada fatia de bolo vendida para doar para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A expectativa é de vender 10 mil fatias de bolo. Além desta quinta, o bolo também será vendido no sábado (18), domingo (19) e na próxima quarta-feira (22). Cada fatia custa R$ 8. De acordo com a tradição, quem encontrar a medalhinha da santa receberá uma benção.

Ao longo desses dias, a programação festiva do Santuário Santa Rita de Cássia também conta com celebrações religiosas, como a novena e missa campal.

Foto: divulgação.

Igreja em Curitiba realiza almoço festivo no domingo

Apesar do dia da santa ser celebrado no dia 22 de maio, neste ano, o Santuário optou por fazer a festa no domingo (19). A programação começará às 10 horas com a missa campal.

A partir das 11 horas será servido o almoço, que conta com o tradicional filé de igreja. Vão ser preparados 1.200 kits de churrasco que contém: filé de igreja, salada, pão e maionese. De acordo com a organização da igreja, o kit serve dois adultos e custa R$ 99. Os convites podem ser adquiridos na secretaria do Santuário ou pelos telefones (41) 3276-2075 e WhatsApp (41) 98778-1840.

Ainda no domingo haverá show de prêmios (bingo), quermesse, venda de artigos religiosos e do tradicional bolo de Santa Rita.

Dia de Santa Rita de Cássia

Na próxima quarta-feira (22), o Santuário Santa Rita de Cássia iniciará as celebrações às 7 horas. Durante o dia terão outras celebrações junto com a venda de artigos religiosos, rosas, pastel e bolo.

Às 19 horas ocorrerá a missa principal, seguida de procissão luminosa pelas ruas do bairro Hauer. A programação completa dos festejos está disponível nas redes sociais e no site oficial da festa.

O Santuário fica na Rua Padre Dehon, 728, no bairro Hauer, em Curitiba.

