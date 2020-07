Motociclistas que estiverem trafegando pela Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em frente ao Estádio do Pinheirão, vão ganhar uma antena corta fio de pipa, um dispositivo que previne acidentes aos pilotos causados com linha de cerol. A ação faz parte de uma blitz educativa promovida pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) nesta segunda-feira (27), às 16h.

Segundo o BPtran os motociclistas abordados irão receber materiais educativos além do equipamento que evita acidentes com cerol.

Recentemente a Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou em primeira votação projeto que prevê alteração na lei com pena mais rígida para utilizar cerol em pipas. Se aprovada em plenário em segunda votação, a multa do uso da mistura de caco de vidro moído com cola iria de R$ 500 para R$ 2 mil, podendo ser duplicada em reincidência. Até este mês de junho, Curitiba já teve 465 ocorrências envolvendo cerol em 2020, segundo a Guarda Municipal.

