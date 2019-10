A quadra da Universidade Positivo recebe, neste sábado (28), crianças de 8 a 14 anos interessadas em aprender a jogar vôlei por meio da metodologia criada pelo técnico bicampeão olímpico Bernardinho. O 1º Festival de Minivôlei da Universidade Positivo oferece uma manhã de oficinas gratuitas de voleibol. O evento é promovido pelo Grupo Positivo em parceria com o Instituto Compartilhar (fundado pelo Bernardinho) e irá contar com a presença das atletas do Curitiba Vôlei, time profissional que representa o Paraná na Superliga de Vôlei Feminino.

O Festival acontece das 9h às 12h e é aberto também aos familiares dos inscritos. Os alunos que gostarem da experiência, e que quiserem manter a prática esportiva, poderão participar do projeto Vôlei em Rede que, por meio da parceria entre o Grupo Positivo e o Instituto Compartilhar, oferece aulas gratuitas de voleibol para estudantes de 8 a 14 anos, preferencialmente das redes públicas de ensino. As aulas acontecem nas quartas e sextas, das 14h às 15h, no Centro Esportivo do Câmpus Ecoville. Porém, dependendo da procura, há a possibilidade da abertura de novas turmas. Mais informações pelo telefone 3317-3000.

1º Festival de Minivôlei da Universidade Positivo

Data: 28 de setembro (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: Centro Esportivo da Universidade Positivo – R. Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Ecoville

Entrada e estacionamento gratuitos para alunos de escolas públicas e suas famílias