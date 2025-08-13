Bebe pisoteado por touro em rodeio no Paraná não tem previsão de alta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bebê de apenas três meses que foi pisoteado por um touro durante um rodeio no último final de semana em São Mateus do Sul, região metropolitana de Curitiba, se recupera bem da cirurgia que precisou enfrentar. O acidente aconteceu em uma área de acesso restrito ao público quando o animal invadiu o espaço e pulou sobre um bebê conforto que estava no chão.

O bebê foi levado em estado gravíssimo para Curitiba, onde passou por uma cirurgia de aproximadamente cinco horas para tratar uma lesão na cabeça. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Evangélico Mackenzie, “o paciente passou por uma neurocirurgia, segue internado na UTI, mantém estabilidade clínica, com melhora diária progressiva”. Não há previsão de alta.

De acordo com o portal de notícias P97, o pai da criança. Ubirajara Guimarães Schuhli, trabalha com manejo de gado, e agradeceu ao SAMU pelo atendimento e às pessoas que estão ajudando desde o ocorrido.

Segundo a RPC, a organização do evento emitiu uma nota dizendo que todos os procedimentos de segurança funcionaram bem (ambulâncias e brigadas de emergência) para garantir o salvamento da criança. A nota também lamenta o ocorrido.

A Polícia Civil de São Mateus do Sul vai apurar o caso, ouvir testemunhas e buscar a responsabilização pelo acidente, que pode ser tratado como lesão corporal culposa.