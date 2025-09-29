Bebê é resgatado em casa com 25 kg de drogas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um bebê de 30 dias foi resgatado durante uma ação da Polícia Militar em Curitiba, na noite de domingo (28).

Conforme a Polícia Militar do Paraná (PMPR), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mãe em estado de histeria, após consumir drogas e bebida alcoólica e o bebê em condições de desamparo.

No local, foram apreendidos 25 quilos de droga, sendo: 7,3 kg de haxixe, 17,7 kg de maconha, 6,5 mil comprimidos de ecstasy e 40g de MDMA. A PM confirmou a suspeita de tráfico de drogas e, além da apreensão das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, dois cadernos com anotações e três celulares.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e o bebê foi entregue a familiares. A mulher e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR).