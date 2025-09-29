Tráfico

Bebê é resgatado em casa com 25 kg de drogas em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 29/09/25 17h16
Foto: PMPR

Um bebê de 30 dias foi resgatado durante uma ação da Polícia Militar em Curitiba, na noite de domingo (28).

Conforme a Polícia Militar do Paraná (PMPR), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mãe em estado de histeria, após consumir drogas e bebida alcoólica e o bebê em condições de desamparo.

+ Leia mais

No local, foram apreendidos 25 quilos de droga, sendo: 7,3 kg de haxixe, 17,7 kg de maconha, 6,5 mil comprimidos de ecstasy e 40g de MDMA. A PM confirmou a suspeita de tráfico de drogas e, além da apreensão das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, dois cadernos com anotações e três celulares.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e o bebê foi entregue a familiares. A mulher e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna