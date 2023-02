Um bazar solidário no Xaxim, em Curitiba, está oferecendo vários produtos a partir de R$ 3,00 neste sábado (4). São várias bancadas com roupas femininas e masculinas, acessórios e brinquedos que terão a renda revertida para o Instituto Grupo Solidário, que ajuda famílias da capital e região em situação de vulnerabilidade.

O bazar começou por volta das 8h deste sábado e vai até as 17h deste sábado. O endereço do bazar é na Rua Francisco Derosso, 809. No domingo (5) também terá bazar, no mesmo horário.

A organização informa que são cerca de 40 mil itens disponíveis para compra.

“A gente vende as roupas que a gente arrecada, ao longo de seis meses. Aí, a gente faz esse mega bazar e reverte a renda na compra de cesta básica, cadeira de roda, e faz todas as ações como Páscoa, Dia das Crianças e Natal nas comunidades carentes de Curitiba e região metropolitana”, conta Lorens Nogueira, superintendente do Instituto Grupo Solidário.