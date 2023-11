Moda do Bem

A 24ª edição do Moda do Bem acontecerá de 07 a 10 de dezembro no Buffet Du Batel. O evento terá opções especiais para os presentes de Natal, além de atrativos para toda família. Serão mais de 80 lojas, muitas opções e oportunidades de compra imperdíveis, descontos de até 70%. A entrada custa R$8,00 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração.

Marcas de destaque nacional como as tradicionais bolsas queridinhas da COLCCI, Santa Lolla, Mr. Cat, Levi’s, Mormaii, Hering, Reserva, Farm, Morena Rosa, Carmim, Shoulder, Schutz, Luiza Barcelos, Animale, Oxyfit, Vix, Alto Giro, Labellamafia, Pop Me, Zara, Ika Malas, Karsten, Chocolates Milka e muito mais. O evento conta com espaço gastronômico e espaço kids gratuito.

Serviço

Moda do Bem

Quando: 07 de dezembro (quinta-feira) das 12 às 21h;

08 de dezembro (sexta-feira) das 10 às 21h;

09 de dezembro (sábado) das 10 às 21h;

10 de dezembro (domingo) das 13 às 20h.

Onde: Buffet du Batel – Alameda Dom Pedro II, 238, Batel

Entrada: R$8,00 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração

