Três mil itens de marcas famosas como Morena Rosa e Lafort, entre outras, estão disponíveis em um bazar que acontece nesta quinta-feira (05) em Curitiba. São calçados, acessórios, maquiagem, roupas infantis, perfumes entre outros artigos com até 80% de desconto.

Além das marcas acima, estão disponíveis produtos da Iodice, Maria Valentina, Helena Modas, Verofatto, Lemax, Firenze Cosméticos, Democrata, entre outros.

Organizado pelo Provopar, o bazar tem como objetivo angariar recursos para as ações de Natal. “Pretendemos atender muitas instituições até o dia 25 de dezembro e contamos com a solidariedade de todos”, disse Carlise Kwiatkowski, presidente do Provopar Estadual, que há 40 anos faz um trabalho social com pessoas em situação de rua.

Como participar do bazar da Provopar?

Quem quiser participar pode aproveitar entre às 10h e 19h desta quinta-feira, na sede do Provopar, na Rua Hermes Fontes, 315, no bairro Batel. A entrada custa R$ 5 mais a doação de um quilo de alimento não perecível.