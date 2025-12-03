Oportunidade

Bazar de Natal vai até hoje. Corra que ainda dá tempo!

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/12/25 13h17
Bazar de Natal da Rede de apoio e combate ao câncer. Foto: Divulgação

O tão aguardado Bazar de Natal da Rede Feminina de Combate ao Câncer já está em pleno funcionamento! Nos dias 2 e 3 de dezembro, das 9h às 17h, você é convidado a visitar a Casa Rosa, sede da Rede, localizada na Rua Professor Ovande do Amaral, 201, e se encantar com uma seleção especial de produtos de decoração natalina, todos feitos com carinho e dedicação.

Além de encontrar itens lindos para deixar sua casa ainda mais bonita neste Natal, você também contribui para uma causa nobre. Toda a renda arrecadada com o Bazar será destinada aos projetos e programas assistenciais da Rede Feminina, que oferece apoio essencial aos pacientes atendidos no Hospital Erasto Gaertner, no Hospital Erastinho e no Hospice.

“Este é um momento especial, onde a comunidade pode se unir em prol de um bem maior. Convidamos todos a participar e fazer essa compra um ato de solidariedade”, afirma Janice Gastaldon, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Não perca a chance de fazer parte dessa corrente do bem e garantir produtos incríveis enquanto ajuda a transformar a vida de pacientes que enfrentam o câncer. Sua visita é muito bem-vinda!

