Bazar da Receita Federal chega ao Boqueirão neste sábado

O próximo sábado (23) promete agitar o Boqueirão com a chegada de mais uma edição do tradicional bazar do Projeto FAZDI. O evento, que acontece no piso superior da Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7708, vai disponibilizar mais de 4 mil itens apreendidos pela Receita Federal.

Entre os produtos, videogames como PS5 e Xbox Series S, enquanto os mais tecnológicos podem garantir celulares a partir de R$ 600, aspiradores de pó inteligentes por R$ 800 e uma variedade de eletrônicos como iPhones, notebooks, tablets, fones de ouvido e caixas de som JBL.

Para quem está de olho em renovar o guarda-roupa, o bazar oferece jaquetas, sutiãs, luvas, meias e tops, além de malas e mochilas para as próximas viagens. Os pequenos também ganham espaço com diversos brinquedos à venda.

Como participar

As senhas serão distribuídas a partir das 8h30 no local do evento, e o atendimento acontece das 10h às 17h. Só não esqueça de levar um documento com CPF para fazer suas compras, que podem ser pagas via Pix ou cartão.

Projeto FAZDI

O Projeto FAZDI atua no acolhimento e recuperação de adultos em situação vulnerável por uso abusivo de substâncias psicoativas, oferecendo apoio físico e psicológico, promovendo reinserção familiar e comunitária, além de ajudar na emissão de documentos e encaminhar para o mercado de trabalho.