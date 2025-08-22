Au-Au Fest: cabeleireiro, estúdio fotográfico e atrações pet em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O amor pelos pets está prestes a ganhar uma celebração especial no Shopping Palladium Curitiba. O Au-Au Fest chega com tudo nos dias 30 e 31 de agosto, transformando a Praça de Eventos em um verdadeiro paraíso para os amigos de quatro patas e seus tutores. A entrada é gratuita.

A festa é uma homenagem ao Dia Internacional do Cachorro, comemorado oficialmente em 26 de agosto, mas que merece ser celebrado por mais tempo, não é mesmo? No sábado (30), a programação rola das 10h às 18h, enquanto no domingo (31), o agito acontece das 14h às 18h.

O evento promete um salão de beleza canino, com demonstrações de limpeza, escovação e penteados para deixar seu pet com visual de capa de revista. E para registrar esse momento especial, um estúdio fotográfico com cenário temático estará disponível, com acessórios, fitas e placas para completar a produção do seu cachorro.

As fotos ficarão expostas em um painel durante todo o evento e, de quebra, os participantes ainda concorrem a uma pintura em aquarela personalizada do pet, feita pela artista Monique Bollinger.

Para os tutores que curtem uma boa caricatura, também terá essa opção! Mas atenção: é preciso enviar previamente uma foto do cão e fazer o agendamento pelo site do shopping. As vagas são limitadas e apenas maiores de 18 anos podem participar do cadastro. Aliás, vale lembrar que quem não comparecer no horário marcado perde a vaga, que será repassada para outros interessados.

“O Au-Au Fest é um evento para estimular a conexão entre as pessoas e seus animais. O espaço e as atividades foram criadas para experimentar a vida real. Esta é uma maneira do shopping incentivar interações permitindo que os clientes fortaleçam laços e criem memórias fora do ambiente digital”, afirma a gerente de Marketing do Shopping Palladium Curitiba, Cida Oliveira.

Paixão paranaense pelos cães

Não é novidade para ninguém que o Brasil é um dos maiores mercados pet do mundo. A população de animais de estimação já supera a de crianças em muitos lares brasileiros, mostrando a força dessa relação especial entre humanos e bichos.

No Paraná, a paixão é ainda mais evidente. Em 2015, o IBGE apontou o estado como líder nacional em domicílios com cães – impressionantes 60,1% das casas abrigavam pelo menos um cachorro. Em 2020, já se estimava cerca de 3,68 milhões de cães no estado, com aproximadamente 584 mil vivendo em Curitiba, segundo o Censo Animal de 2023.

Serviço

Au-Au Fest Palladium

Evento gratuito

Local: Praça de Eventos | Shopping Palladium Curitiba – Av. Pres. Kennedy, 4121, Portão

Datas: 30 de agosto, sábado (das 10h às 18h)

31 de agosto, domingo (das 14h às 18h)

Inscrições: https://palladiumcuritiba.com.br/