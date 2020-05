Além do rodízio de água que atinge Curitiba e região até pelo menos sábado (9), os bairros Batel e Água Verde também podem ficar sem água nesta quinta-feira (7), mas a razão é uma obra no sistema de distribuição de água, realizada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O trabalho iniciou às 8h e segue até o final da noite desta quinta-feira.

A Sanepar reforça que só ficarão sem água durante este período quem não tiver caixa-d’água em seus imóveis. A companhia recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, o que garante água por pelo menos 24 horas evitando assim problemas causados pela falta no abastecimento.

