Bartenter de Curitiba é campeã de “Copa do Mundo” dos drinks

A bartender Tai Calegaro, do bar Continental Batel, em Curitiba, foi a campeã da segunda edição do MUFS Drink Festival 2026 – Edição Copa do Mundo. Ela conquistou o título com Jeong, um coquetel autoral que representava a Coreia do Sul. O drink foi criado especialmente para a competição, realizada na Adega Mufs, também em Curitiba..

O Jeong procura trazer conceitos como conexão, afeto e equilíbrio. A criação de Tai é à base de whisky Johnnie Walker Gold Label, purê de pera Monin e redução de cerveja lager.

O festival, realizado pela MUFS Distribuição em parceria com Monin e Diageo, colocou em disputa 20 bartenders, 20 nações e estabelecimentos de Curitiba e da Região Metropolitana. O desafio foi traduzir a identidade de diferentes países em criações autorais, aproximando a cultura dos sabores e pelos coquetéis. Os países foram sorteados para cada participante.

Os três bartenders finalistas foram: Lucas Tietz, Andres R.C. e Tai Calegaro.

Além da conquista no festival, a vitória de Tai reforça a crescente presença feminina na coquetelaria. Apesar de ser considerado tradicionalmente masculino, o segmento vem testemunhando cada vez mais mulheres em posições de destaque atrás do balcão. Elas comandam bares, criam coquetéis autorais e conquistam prêmios.