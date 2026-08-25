Variedades

Sem farinha de trigo: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 25/08/26 15h06
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Crepioca recheada com frango (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Para quem busca um lanche da tarde saboroso, nutritivo e rico em proteínas, algumas receitas podem ser grandes aliadas. Além de práticas e fáceis de incluir na rotina, elas ajudam a prolongar a sensação de saciedade e contribuem para uma alimentação mais equilibrada. Outra vantagem é que não levam farinha de trigo, tornando-se boas alternativas para variar o cardápio e para quem está em processo de emagrecimento.

A seguir, confira 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde!

1. Crepioca recheada com frango

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 4 colheres de sopa de cenoura ralada
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio
  • 4 colheres de sopa de creme de ricota
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de rúcula a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a goma de tapioca, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem com um garfo até obter uma massa homogênea. Divida a mistura em duas partes. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e unte com um fio de azeite. Despeje metade da massa e espalhe para cobrir todo o fundo. Deixe cozinhar até as bordas se soltarem e a superfície firmar. Vire e doure o outro lado rapidamente. Repita o processo com o restante da massa.

Sobre metade de cada crepioca, espalhe uma colher de sopa do creme de ricota. Distribua o frango desfiado, a cenoura ralada, os tomates-cereja e as folhas de rúcula. Dobre as crepiocas ao meio e sirva em seguida.

2. Muffin de banana, aveia e iogurte

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 ovos
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de leite em pó
  • 1/3 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas com um garfo. Acrescente os ovos e o iogurte e misture bem. Adicione a farinha de aveia, o leite em pó e a canela e mexa até obter uma massa homogênea. Junte as castanhas-do-pará e misture delicadamente. Por último, acrescente o fermento em pó e misture apenas até incorporar.

Distribua a massa em forminhas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia, preenchendo cerca de 2/3 da capacidade. Coloque as forminhas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva.

Fatia triangulada de quiche de espinafre e cogumelos coberta com cubos de queijo branco e folhas verdes, servida em um prato sobre um guardanapo xadrez azul e branco.
Quiche de espinafre com cogumelo (Imagem: Stock_photografer | Shutterstock)

3. Quiche de espinafre com cogumelo

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de sal

Recheio

  • 150 g de espinafre
  • 200 g de cogumelo shitake fatiado
  • 4 ovos
  • 150 g de queijo cottage
  • 80 g de queijo branco cortado em cubos
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com 3 colheres de sopa de água e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar um gel. Em outro recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal e o azeite e misture bem. Acrescente o gel de linhaça e o restante da água aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos para descansar.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que perca boa parte da água. Junte o espinafre e refogue rapidamente, até murchar. Desligue o fogo, deixe amornar e, se necessário, escorra o excesso de líquido. Em um recipiente, bata os ovos com o cottage. Tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada e ajuste o sal. Acrescente o refogado de espinafre e cogumelo e misture bem.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com o auxílio de um rolo. Com a massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais. Distribua o refogado de espinafre e cogumelo e espalhe os cubos de queijo branco por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o recheio ficar firme e a superfície dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

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