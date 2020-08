A declaração do prefeito Rafael Greca de que a partir de terça-feira (18) Curitiba muda da bandeira laranja para amarela, o que flexibiliza as restrições de diversas atividades durante a pandemia, vai mudar novamente a rotina da capital. Após o anúncio do prefeito durante uma missa sábado (15), a prefeitura vai anunciar nesta segunda-feira (17) a mudança. Mas como é tomada essa decisão e o que altera de fato no dia a dia dos curitibanos?

publicidade

Segundo a prefeitura, estabelecimentos de ensino e atividades de entretenimento seguem fechados. Já atividades comerciais, serviços, feiras, academias, escolas de natação, parques, shoppings, clubes, serviços de beleza deverão seguir protocolos presentes na resolução 01/20, publicada em abril.

+Leia mais! Ter pulmão forte para evitar gravidade pelo coronavírus exige atitude preventiva

A mudança da bandeira ocorre após uma avaliação de nove indicadores, divididos em dois grupos: nível de propagação da doença e capacidade de atendimento da rede (veja mais abaixo).

Curitiba, portanto, ao que tudo indica, chegou a uma nota que varia de 0,01 a 1,99, o que configura bandeira amarela, de alerta. Na bandeira laranja, de alerta de risco médio, a nota fica entre 2 e 2,99. Já a vermelha é de risco alto, na qual a cidade nunca esteve, as notas ficam e 3 ou mais. A bandeira laranja vigora em Curitiba desde dia 13 de junho, quando a cidade tinha 78 mortes e 1.777 infectados.

publicidade

Um dos fatores é a taxa de ocupação das UTIs pra covid-19 na cidade, que atualmente, segundo boletim de domingo (16) está em 85%. Ao todo, Curitiba registrou 805 mortes pela doença e 27.210 casos confirmados.

O que abre e o que fecha em Curitiba com a bandeira amarela / Decreto 810

Atividades Alerta Atividades Essenciais

(conforme Decreto Municipal 470/20) Aberto Cabeleireiros, Manicure, Pedicure e

outros serviços de cuidados com a beleza Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Atividades comerciais Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Higiene de Animais Domésticos Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Serviços de Ambulantes Alimentação Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Restaurantes e Lanchonetes Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Hotéis Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Escritórios em Geral, Empresas de Tecnologia e Coworking Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Serviço de Call center e Telemarketing, exceto saúde Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Serviços Imobiliários Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Academias e locais de práticas desportivas Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Feiras de Artesanato Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Missas e cultos religiosos presenciais Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Parques Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Atividades na modalidade Drive-In Decreto Municipal 739/20, Portaria 57/20 do Corpo de Bombeiros e Protocolo Sanitário e Social Shopping Centers Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Galerias e Centros Comerciais Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Socialial Bares e atividades correlatas Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Atividades de entretenimento sonoro ou não, de forma eventual ou periódica Fechado Clubes Sociais e Esportivos Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Estabelecimentos de Ensino (Sujeita a análise da situação epidemiológica) Fechado

Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social

Publicada em 16 de abril de 2020, a resolução 01/20 (confira a resolução na íntegra) prevê medidas de controle de controle à saúde da população. São elas:

*Distanciamento social e uso de máscaras em espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, bem como o uso de máscaras.Veja todas as orientações.

* Estabelecimentos comerciais deverão, entre outras obrigações, manter espaçamento de uma pessoa a cada 9m²; distanciamento de 1,5 metro; marcações de posicionamento em filas; acesso único para entrada e saída com controle do número de pessoas; oferecer máscaras e álcool 70% aos funcionários, bem como na entrada. Veja todas as orientações.

*Elevadores deverão ser utilizado por apenas uma pessoa. A não ser em caso de famílias, que podem embarcar junta. Saiba como evitar contaminação em elevadores.

*Restaurantes, lanchonetes, padarias e semelhantes seguem com o sistema de buffet suspensos. Veja todas as orientações.

Fatores que interferem na mudança para a bandeira amarela

Propagação da doença

Número de casos novos confirmados nos últimos sete dias em relação ao número de casos novos confirmados nos sete dias anteriores.

Número de internados por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em UTIs no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de pacientes de covid-19 confirmados em leitos de UTI no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de pacientes de covid-19 confirmados em leitos clínicos no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de casos confirmados nos últimos sete dias para cada 100.000 habitantes.

Número de óbitos nos últimos sete dias para cada 100.000 habitantes.

Capacidade de atendimento

Número de leitos de UTI disponíveis para atender covid-19 no dia.

Número de leitos de UTI disponíveis para atender covid-19 no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de leitos de enfermaria disponíveis para atender covid-19 no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.