A Banda de Música da Polícia Militar do Paraná fará uma apresentação especial, neste sábado (09), para celebrar o Dia das Mães. O espetáculo musical será exibido, ao vivo, pela página no Facebook da Prefeitura de Curitiba, da Polícia Militar do Paraná e a da Banda da Polícia Militar do Paraná. O concerto será feito no Jardim Botânico, que atualmente está fechado para visitação do público como forma de prevenção ao novo coronavírus.

+Leia mais! Fotógrafa premiada renasceu na UTI após a chegada dos filhos gêmeos

Por conta da pandemia da Covid-19, as lives musicais têm sido uma forma de entretenimento para o público que está em casa, em isolamento. Seguindo as orientações para evitar aglomerações, a Banda da Polícia Militar tem feito shows virtuais com menos músicos e sem plateia, exibidas ao vivo pelas redes sociais. Originalmente, o grupo conta com 80 músicos, mas serão apenas 25 instrumentistas neste formato adaptado. A apresentação terá uma hora de duração.

No repertório desta tarde estão músicas populares e sertanejas. “Pretendemos agradar a todas as mães”, garantiu o regente da Banda, Tenente Elizeu da Silva.

Lives para todos os gostos

Além da apresentação da Banda da Polícia Militar, outras diversas lives acontecerão neste fim de semana. A Tribuna do Paraná listou quais serão as principais transmissões musicais nos próximos dias.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?