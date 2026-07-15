21 bairros de Curitiba e região sem água hoje. Lista completa revela regiões desabastecidas

Moradores de Curitiba, Campo Largo e da cidade de Teixeira Soares enfrentam problemas de desabastecimento de água nesta quarta-feira (15). As interrupções no fornecimento, que tiveram início em sua maioria na terça-feira (14) devido a episódios de falta de energia elétrica, seguem em processo de recuperação de sistema, com previsão de normalização gradual ao longo do dia. Ao todo são 21 bairros em Curitiba e região afetados pela falta de água.
Curitiba e Campo Largo
Uma falta de energia elétrica registrada na manhã de terça-feira (14), por volta das 09h, afetou o sistema de distribuição que atende bairros de Curitiba e o município vizinho de Campo Largo. De acordo com informações oficiais da Sanepar, a normalização completa do serviço está prevista para o período da manhã de hoje, 15 de julho.
Na capital paranaense, os bairros diretamente afetados pela pane elétrica são: Bigorrilho, Campina do Siqueira, Cidade Industrial, Campo Comprido, Mossunguê, Augusta, Santo Inácio, Riviera, São Braz e Orleans.
Na Região Metropolitana, em Campo Largo, o impacto atinge os moradores do Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Cercadinho e Vila Torres 1.
Outras regiões da capital sem água
Ainda em Curitiba, uma segunda ocorrência de falta de energia iniciada às 12h de terça-feira (14) comprometeu o fornecimento em outra importante região da cidade. O reestabelecimento do serviço também está programado para ocorrer de forma paulatina durante a manhã desta quarta-feira (15).
Os pontos com potencial desabastecimento englobam partes dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Cajuru, Hauer, Uberaba, Jardim das Américas e Guabirotuba.
Teixeira Soares
No interior do estado, no município de Teixeira Soares, a interrupção no abastecimento de água se dá por um motivo diferente. A Sanepar realiza trabalhos programados para a higienização de reservatórios na localidade desde as 08h desta quarta-feira (15).
Segundo o cronograma da companhia, os trabalhos devem ser concluídos e o fornecimento de água normalizado de forma gradual ao longo da noite de hoje, 15 de julho.
Lista completa dos bairros sem água em Curitiba e região
Ao todo, a falta de energia elétrica afetou o abastecimento em 17 bairros de Curitiba e 4 bairros de Campo Largo, na Região Metropolitana. Confira a divisão completa das localidades impactadas pelas duas ocorrências da Sanepar:
Curitiba (17 bairros afetados):
- Alto Boqueirão
- Augusta
- Bigorrilho
- Boqueirão
- Cajuru
- Campina do Siqueira
- Campo Comprido
- Cidade Industrial
- Guabirotuba
- Hauer
- Jardim das Américas
- Mossunguê
- Orleans
- Riviera
- Santo Inácio
- São Braz
- Uberaba
Campo Largo (4 bairros afetados):
- Cercadinho
- Jardim Keli Cristina
- Vila Gilcy
- Vila Torres 1
Ficou sem água? Reclame
Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.
Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.