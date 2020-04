Um novo esquema de rodízio no abastecimento de água foi divulgado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) até a próxima quarta-feira (29). A parada no abastecimento vai atingir bairros de Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais.

A medida é necessária por causa da forte estiagem que atinge os reservatórios que abastecem a grande Curitiba. Um incêndio no início da tarde deste sábado, inclusive, gera preocupação na Sanepar com relação à qualidade da água.

A orientação, segundo a Sanepar, é que a população faça uso racional da água, por conta da estiagem que deixa os reservatórios que abastecem Curitiba e região em níveis preocupantes. É preciso ficar atento aos hábitos de higiene essenciais para a prevenção da covid-19.

Confira o planejamento do rodízio

Sábado (25)

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão. Serão afetados também, até às 23h, os seguintes bairros: Cachoeira, Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira e Cotia.

Curitiba: Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Semináro, Mercês, Centro, Vila Izabel.

*Retorno previsto para às 8h de domingo (26)

Domingo (26)

São José dos Pinhais: Bairro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino. Serão afetados também os seguintes bairros entre às 8h e 18h: Contenda e Francisco Kuzman.

Curitiba: Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha.

*Retorno previsto para às 8 de segunda-feira (27)

Segunda-feira (27)

Curitiba: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Cachoeira, Abranches, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

São José dos Pinhais: Cachoeira, Campina do Taquaral, Agarau, Campo Largo da Roseira e Cotia. Nestes locais vai faltar água entre 8h e 23h.

*Retorno previsto para às 8h de terça-feira

Terça-feira (28)

Pinhais:Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

Curitiba: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará

*Retorno previsto para as 8h de quarta-feira

Quarta-feira (29)

São José dos Pinhais:Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

*Retorno previsto para às 8h de quinta-feira (30)