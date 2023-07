Com a falta de energia elétrica em equipamentos do sistema de abastecimento de água da Sanepar, bairros de Curitiba e Colombo, na Região Metropolitana, podem ter problemas com a água neste domingo (02).

De acordo com a Sanepar, a previsão é que o abastecimento venha a ser retomado até o início da noite deste domingo (ver bairros abaixo) ou madrugada de segunda-feira.

Em caso de dúvida, clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 200 0115, com funcionamento 24 horas, e também pelo aplicativo Sanepar Mobile ou no site da companhia.

Bairros afetados

Curitiba

Atuba;

Santa Cândida

Colombo

Vila Zumbi;

Mauá;

Guaraituba;

Palmital;

Guarani;

Maracanã.

