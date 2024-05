O bairro do Tatuquara acaba de ganhar uma loja da Casa China, que reuniu aproximadamente 20 mil itens em uma área de vendas de 300 m². A nova unidade, que gerou 10 empregos diretos na região, faz parte do plano estratégico da empresa de se instalar em locais que estejam em expansão.

O investimento foi idealizado para ampliar a abrangência da empresa em regiões menos atendidas pelo grande varejo, buscando estar mais próxima dos clientes e oferecer seus produtos e serviços a um público diversificado.

A Casa China Tatuquara promete trazer novidades para a região, mantendo-se atualizada com as demandas do mercado e com uma vasta linha de produtos, com renomadas marcas como Tramontina, Tilibra, Disney, Estrela, Faber Castell, Plasvale, Plasútil, Vonder, Sanremo, Arthi, Foroni, Bic, Nadir Figueiredo e Wheaton. A Casa China também trabalha com itens importados que passam por rigorosos testes de qualidade.

Os diferenciais da loja incluem principalmente o preço atrativo, aliado à qualidade e à busca por atender aos desejos dos clientes de forma eficiente e inovadora.

Serviço nova Casa China em Curitiba

Localizada na Rua Odir Gomes da Rocha, 1025, a Casa China Tatuquara possui 4 check-outs e um estacionamento com sete vagas.

