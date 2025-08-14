Bairro de Curitiba tem se destacado no mercado imobiliário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro Cristo Rei, em Curitiba, tem se destacado no mercado imobiliário. Vizinho do Jardim Botânico — cartão-postal que a TripAdvisor elegeu como quinto destino mais bem avaliado da América do Sul — está se tornando o queridinho na hora de buscar um novo lar.

Em março deste ano, o bairro registrou 4% de todas as buscas por imóveis na capital, segundo dados do Inpespar. Só ficou atrás do Centro, Água Verde, Boqueirão e Santa Cândida.

Incorporadoras de peso estão de olho na região, especialmente para projetos de médio e alto padrão. A localização é um prato cheio: pertinho do Centro, com acesso fácil às áreas verdes e com infraestrutura já consolidada.

O Cristo Rei também é daqueles bairros bem servidos: tem hospitais, universidades, supermercados, ciclovias e acesso direto ao Centro e à zona leste. Ele está atraindo de jovens profissionais a famílias inteiras. A tendência, de acordo com estudos da incorporadora GT Building, é que o bairro continue entre os mais aquecidos do mercado imobiliário curitibano nos próximos anos.