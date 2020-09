Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na tarde desta sexta-feira (18). A aeronave de instrução, modelo Cessna 150, entrou em contato com a torre de controle do Aeroporto do Bacacheri e realizou um pouso de emergência após um problema técnico. Apesar do susto, o piloto e o instrutor passam bem. Ninguém se feriu.

O acidente foi no bairro Jardim Ana Rosa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local. O helicóptero da Polícia Militar (PM) também foi acionado para ajudar na ocorrência. A aeronave pertence à Escola Paranaense de Aviação (EPA). Em nota, a EPA informou que mantém uma rigorosa manutenção das aeronaves e que possui compromisso com a segurança de voo, incluindo constantes avaliações dos padrões de seus instrutores (veja a íntegra da nota no fim do texto).

De acordo com o tenente da Polícia Militar Raphael Gumbowsky, que atendeu a ocorrência, a aeronave saiu do Aeroporto do Bacacheri e cerca de 50 minutos depois perderam potência do motor. “O avião veio plainando. Eles escolheram o local mais adequado para pouso. Estão bem, sem ferimentos. Só estão um pouco assustados”, revelou o tenente.

Por causa do acidente, o combustível se espalhou na asa do avião e o local foi isolado. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve ir até a região para investigar as causas do acidente.

Íntegra da nota da Escola Paranaense de Aviação

Na tarde de hoje (18/09), uma das aeronaves da EPA Flight Academy realizou um pouso de emergência em uma área descampada em Colombo, na região metropolitana de Curitiba/PR. Tanto o instrutor, quanto o aluno não sofreram quaisquer lesões durante o procedimento. A capacidade de julgamento e consciência situacional de ambos foram fundamentais para que a aterrissagem tenha sido realizada com segurança. A aeronave passará por vistoria do CENIPA para investigação das causas da ocorrência. A EPA reforça o seu compromisso com a segurança de voo, incluindo constantes avaliações dos padrões de seus instrutores, rigorosa manutenção de suas aeronaves e todos os outros procedimentos que venham a mitigar riscos da nossa operação.