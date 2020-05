As avenidas Marechal Floriano e Comendador Franco (a Avenida das Torres) e o Viaduto Colorado estão mais iluminados. Esses três pontos de Curitiba receberam novas lâmpadas LED, mais potentes, com 200 W, e econômicas. O Departamento de Iluminação da prefeitura de Curitiba começou a substituição das lâmpadas por LED em 2019. Ano passado, 16 mil pontos receberam a nova iluminação. Para 2020, a previsão é chegar a 44 mil pontos.

A Avenida das Torres, importante corredor entre Curitiba e São José dos Pinhais, a caminho do Aeroporto Afonso Pena, teve substituída 538 luminárias com a tecnologia LED, o que vai possibilitar maior segurança aos motoristas e pedestres.

Já a Avenida Marechal Floriano Peixoto, que vai do Centro de Curitiba até a divisa com São José dos Pinhais, a troca está sendo feita. No Viaduto Capanema, região de alta periculosidade, entre o Centro e o Jardim Botânico, ao lado do Estádio Durival Britto e Silva, a troca foi concluída segunda-feira (4).

Viaduto Colorado com iluminação nova. Foto: Daniel Castellano / Prefeitura de Curitiba Avenida Marechal Floriano com iluminação nova. Foto: Daniel Castellano / Prefeitura de Curitiba

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, com iluminação mais econômica, as lâmpadas duram até seis anos. “Além do avanço em termos de qualidade luminotécnica, todos lucramos com equipamentos que consomem 50% menos energia elétrica e tem uma maior vida útil, chegando a até seis anos”, explica.

