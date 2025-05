Avenida importante de Curitiba terá bloqueio por quase quatro meses para obra

Um trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, na divisa entre Curitiba e Pinhais, será interditado a partir das 9h desta segunda-feira (19). A interdição, que integra as obras do Novo Inter 2, terá duração estimada de 120 dias. Os trabalhos envolvem a criação de um novo desvio nas proximidades do cruzamento com as ruas Brasílio de Lara e Paulo Kissula.

Durante esse período, os dois sentidos da via compartilharão apenas uma pista em um trecho de aproximadamente 150 metros. O tráfego será direcionado para o lado sentido Curitiba–Pinhais. Barreiras físicas serão instaladas para dividir o espaço em duas faixas para cada sentido. O ponto de transição estará localizado em frente ao Posto Ipiranga.

Enquanto durarem as intervenções, ficará proibida a conversão à esquerda da avenida para a Rua Brasílio de Lara no sentido Bairro Alto. A alternativa recomendada é seguir até o município de Pinhais e realizar a conversão 400 metros adiante: primeiro acessando a marginal da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel à direita e, em seguida, retornando à esquerda.

As duas faixas anteriormente utilizadas para conversão à esquerda, por motoristas que seguiam em direção ao Bairro Alto, passam a ser exclusivas para veículos vindos de Pinhais com destino a Curitiba.

Obras fazem parte do Lote 4 do Novo Inter 2

As intervenções visam viabilizar a construção de um novo viaduto, com 155 metros de comprimento e 25 metros de largura, que contará com três faixas de rolamento em cada sentido. A estrutura conectará a Avenida Victor Ferreira do Amaral à Rodovia João Leopoldo Jacomel.

Além disso, as obras incluem o encaixe da cabeceira da ponte sobre o Rio Atuba e serviços de pavimentação no entorno. Em conjunto com a requalificação da via, entregue em março, o projeto contribuirá para a melhoria do sistema viário da região Leste da capital e da integração metropolitana.

