Aulas de coreano gratuitas: Celin UFPR tem curso presencial em Curitiba

O Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná (Celin-UFPR) está com vagas abertas para cursos presenciais gratuitos de “Coreano: Língua e Cultura”, níveis 1 e 2, em Curitiba.

As aulas serão ministradas entre os dias 16 de setembro e 11 de novembro, com carga-horária de 30 horas e emissão de certificado. As inscrições seguem disponíveis no sistema SIGA-Celin até às 12 horas desta terça-feira (16). Para se inscrever é necessário realizar um pré-cadastro no mesmo site.

Não é necessário ser estudante da UFPR para se inscrever. É requisito essencial ter 17 anos ou mais. O passo a passo para o pré-cadastro está disponível no site do Celin. As vagas são limitadas.

Serviço

Coreano: Língua e Cultura 1

Data: De 16 de setembro a 11 de novembro, todas as terças e quartas-feiras

Horário: Das 14h às 16h Carga horária: 30 horas (com certificado)

Ministrante: Andriel da Silva Lima

Coreano: Língua e Cultura 2

Data: De 16 de setembro a 11 de novembro, todas as terças e quartas-feiras

Horário: Das 16h às 18h Carga horária: 30 horas (com certificado)

Ministrante: Andriel da Silva Lima

Requisito: ter cursado Coreano 1 no Celin

