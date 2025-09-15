Encontro Moda Circular de Curitiba terá 30 expositores e brindes imperdíveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo final de semana, dias 20 e 21 de setembro, das 10h às 16h, Curitiba será palco da 11ª edição do Encontro Moda Circular, o maior evento da cidade dedicado à moda consciente e marcas locais. Com uma estrutura de mais de 2.600m², o encontro traz entrada gratuita e estacionamento coberto sem custo para o público.

Serão mais de 30 expositores entre brechós, marcas autorais e empreendedores locais oferecendo desde roupas femininas, masculinas e infantis até artesanatos, acessórios, doces gourmet e muito mais.

+ Leia mais: A esquina mais rock’n roll de Curitiba vai voltar a ferver

Haverá foodtrucks irresistíveis com açaí, churros, caldo de cana, espetinhos, hambúrgueres, pastel e chopp artesanal. Os primeiros visitantes ganham ecobags, cupons de desconto e brindes especiais.

O Encontro Moda Circular será nos dias 20 e 21 de setembro, das 10h às 16h, no Rua Brigadeiro Franco, 400, Mercês. Entrada e estacionamento gratuitos.