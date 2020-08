A atmosfera deve continuar seca e sem previsão de chuva nesta quarta-feira (5) em Curitiba e região. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a umidade relativa do ar na capital deve chegar a 30%, bem abaixo do ideal para saúde, que é de 60%. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.

O tempo estável, com poucas nuvens, deve se estender até o fim da semana. Segundo a meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva, o sistema de ar seco é uma condição típica do inverno, que possui mais dias com tempo estável.

No interior, a condição de estabilidade também deve prevalecer nesta quarta-feira. O sol continua presente em todo estado, sem chuvas. Há apenas nebulosidade na região do litoral.

Em Rio Negro, no sul do estado, a máxima chega aos 23ºC e a mínima alcança os 10ºC. Já ao norte, em Paranavaí, as temperaturas sobem, a mínima chega aos 16ºC e a máxima pode chegar aos 29ºC.

