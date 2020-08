Já dura quase uma semana a aflição do casal Pedro e Lurryan, moradores da cidade de São Paulo, que após um grave acidente no contorno Leste, perderam o cachorro de estimação. Cajú, vira-latas daqueles mais simpáticos possível, estava junto com seus donos quando o veículo capotou no km 78 da BR-116, entre Piraquara e Quatro Barras, na região Metropolitana de Curitiba.

Uma recompensa de R$ 2 mil está sendo oferecida para quem encontrar o bichinho.

Nesta terça-feira os donos do cachorro fizeram um vídeo com o objetivo de viralizar e, com isso, atingir o maior número de pessoas para tentar encontrar o Cajú. Veja o vídeo abaixo:

Pedro Arrais, Lurryan Nascimento e Cajú voltavam de uma viagem a Florianópolis. Ao contornarem Curitiba, com destino a São Paulo, o acidente aconteceu. No susto, o cachorro fugiu (ele não ficou ferido aparentemente). A comunidade defensora dos animais da Grande Curitiba se mobilizou e até dinheiro doou para pagar a recompensa por informações que levem ao “dog”.

O casal ainda não retornou para São Paulo na esperança de reaver o amiguinho de quatro patas. Quem tiver qualquer informação que ajude a localizar o cachorro, que estava de coleira e identificado, pode ligar direto para o Pedro, pelo número (11) 97304-2503.

