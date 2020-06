Três suspeitos de envolvimento no duplo homicídio que ocorreu no posto de gasolina da Rua Brigadeiro Franco, na última quinta-feira (11), foram identificados pela Polícia Civil do Paraná. Os policiais realizaram buscas em endereços relacionados aos suspeitos, porém eles não foram localizados e estão foragidos. O assassinato foi em plena luz dia, no centro de Curitiba, e foi registrado pelas câmeras de segurança.

Os três suspeitos já tiveram prisão preventiva pedida pela Polícia Civil. Eles foram identificados como os atiradores do crime, que vitimou o advogado Igor Kalluf, 40, e o amigo do advogado, Henrique Mendes Neto, 38.

Já o suspeito de ser o mandante do crime, já foi preso em flagrante uma dia depois do crime, em São José dos Pinhais. O homem detido, um empresário que não teve o nome revelado, também esteve presente no posto de gasolina. Segundo as investigações, o advogado Igor Kalluf foi contratado para cobrar uma dívida que o empresário suspeito tinha com um ourives, envolvendo pedras preciosas. O valor seria de R$ 480 mil.

Segundo informações divulgadas pela delegada da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Tathiana Guzella, o mandante levou os atirados até o local do crime em seu carro. O veículo ficou estacionado a meia quadra do posto de gasolina. Igor Kalluf e Henrique Mendes Neto foram baleados à queima-roupa, no posto da Brigadeiro Franco com a Vicente de Machado, na tarde do feriado de Corpus Christi.

