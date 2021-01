Curitiba e todo o restante do Paraná estão em alerta amarelo de temporal nesta segunda-feira (25). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale, pelo menos, até às 23h desta segunda-feira.

Para Curitiba, o Simepar prevê temperaturas entre os 17 e 25ºC e as chuvas estão previstas para o dia todo, mas de formas esparsas. O acumulado previsto é de 14 milímetros.

“Várias áreas de instabilidade atuam entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul do Paraná. Chuvas variam entre fraca a moderada, com alguma atividade elétrica (raios) associada”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Segundo instituto, o calor e o tempo mais abafado contribuem para a ocorrência de fortes chuvas possibilidade de temporais.

Como fica no Litoral

Em Guaratuba, no litoral paranaense, a segunda-feira será chuvosa e com temperaturas entre os 21 e 27°C. Chuvas são previstas ao longo do dia, mas com mais intensidade durante à tarde.

Alerta amarelo

O alerta prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.