A prefeitura de Curitiba atualizou na tarde desta segunda-feira (23) em live transmitida por meio de seu perfil oficial no Facebook, o número de casos confirmados de pacientes infectados pelo novo coronavírus no município. De acordo com o boletim, são seis os novos casos na capital. Ao todo, até esta segunda-feira, Curitiba conta com 37 casos confirmados, 233 suspeitos e 131 descartados.

publicidade

LEIA MAIS – Clínicas particulares de Curitiba registram grande procura pela vacina da gripe

As informações foram dadas pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista, Marion Burger, com tradução em libras feita por Sandra Mara Mathias.

Pacientes

De acordo com a secretária de saúde, os seis casos do novo coronavírus em moradores de Curitiba são de duas mulheres e quatro homens, com idades entre 28 a 62 anos. Em cinco desses casos foi constatado viagens ou contato com quem esteve no estado de São Paulo. Uma dessas pessoas retornou da Itália recentemente.

Dos 37 casos, apenas três estão em internamento, um casal e o médico a UPA Boqueirão, único que está na UTI, mas com evolução favorável. Como os demais são casos leves, a recomendação das autoridades de saúde foi a de isolamento domiciliar.

Novo sintoma

Uma informação curiosa apontada durante a live foi a de um novo sintoma relatado pelos pacientes com Covid-19, de Curitiba e de outros países. De acordo com os infectados, muitos têm perdido a capacidade de sentir cheiros e gostos. Não há comprovação científica até o momento, mas ao que tudo indica, os sintomas estariam ligados ao novo coronavírus.